Чернівчани сьогодні вшановують пам’ять героїв Небесної сотні (ФОТО)

Сьогодні, 19 лютого, у Чернівцях на Центральній площі громадяни вшановують пам’ять загиблих героїв Небесної сотні. Про це пише mobuk.ua. Біля пам’ятника Тарасу Григоровичу Шевченку у центрі міста зібралося чимало небайдужих, у тому числі волонтерів, посадовців, активістів, священнослужителів. Вшанування пам’яті тут розпочали сьогодні молебнем за загиблими на Майдані.

Нагадаємо, протистояння, які відбулися в Україні 18-21 лютого 2014 року були завершальним етапом Революції гідності. Результатом подій стало відсторонення 22 лютого Верховною Радою від виконання обов’язків Президента України Віктора Януковича та призначення дострокових президентських виборів на 25 травня 2014 року. Під час протистояння 18-22 лютого 2014 року за інформацією МОЗ України загинули 82 особи (71 демонстрант та 11 правоохоронців), постраждалими стали 622 людини.