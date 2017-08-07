Чернівчани віднині мають можливість стежити за публічними закупівлями міської ради в он-лайн режимі

Стежити за публічними закупівлями Чернівецької міської ради віднині стало простіше – на офіційному веб-порталі міської ради оновлено розділ «Публічні закупівлі» (в розділі «Оголошення» вертикального меню). Містяни можуть оглянути актуальну інформацію про всі закупівлі міської ради за 2017 рік, а також детальну інформацію про закупівлі найбільших організаторів. Крім узагальненої статистики в розрізі видів процедур (допорогові, надпорогові), предметів закупівель чи організаторів, можна перейти в розділ, де відображаються усі оголошені та завершені тендери міської ради, прочитати тендерну документацію, ознайомитись з умовами договору чи учасниками закупівель.

«Публічність та підзвітність діяльності виконавчих органів є нашим пріоритетом, оскільки це стимулює чернівчан до участі в управлінні містом, підвищує довіру до влади. Ми працюємо над тим, щоб інформація, яку отримують мешканці, була не лише корисна, але й подавалась у зручному форматі. Сподіваюсь, що завдяки такій публічності покращиться і сам процес закупівель», – наголошує міський голова Олексій Каспрук.