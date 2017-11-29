Чернівчани вкотре можуть залишитися без води

Вкотре ПАТ “Чернівціобленерго” обмежив КП “Чернівціводоканал” від електропостачання.

Про це повідомив міський голова Олексій Каспрук.

За його словами, наразі вдалося переконати обленерго відновити енергопостачання до 30 листопада. До того часу, депутати мають прийняти рішення з підтримки водоканалу.

“Це щомісячне знущання депутатів не над водоканалом, а над чернівчанами. Вважаю що це робиться для знищення водоканалу і передачі його в приватні руки. Що таке приватні монополісти багато чернівчан знають з власного досвіду. Запасайтесь, люди, поки водою, бо депутати в четвер можуть повестись неадекватно. Підемо тоді разом всі їх просити”, – порадив мер.