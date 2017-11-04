Чернівчани вимагають розширення проїжджої частини вулиці Полєтаєва. Відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів (252 з 250 необхідних). “Шановне керівництво нашого міста та депутатський корпус! Зверніть будь-ласка увагу на нашу вул. Полеєтаєва, з приводу її розширення. На ній знаходяться два дитячі садочки, продуктові магазини, гуртожитки, житлові будинки та заїзд до станції швидкої допомоги. Вранці і ввечері, крім лайки водіїв та нарікання пішоходів нічого не чути. З однієї сторони є тротуарна доріжка, а з їншої-стежка болото. Ми любимо Чернівці та прагнемо крарщого майбутнього для наших дітей”,- йдеться в тексті петиції.