Чернівчанин перерахував шахраю 12 тисяч гривень

8 листопада до поліції звернувся 78-річний чернівчанин та повідомив про факт телефонного шахрайства.

Заявник розповів, що до нього зателефонував невідомий та повідомив, що його син вчинив жахливу ДТП. Пояснивши безвихідь ситуації та покарання, яке чекає на винуватця автопригоди, незнайомець запропонував батькові вирішити це питання іншим шляхом – перерахувати кошти.