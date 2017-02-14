Чернівчанин погрожував поліцейському ножем

12 лютого о 18 год до правоохоронців надійшов виклик про сімейну сварку на Бульварі Героїв Крут.

Інспектори поліції прибувши за вказаною адресою виявили заплакану заявницю, поруч з якою був чоловік, – повідомляє УПП м. Чернівцях.

Під час розмови із жінкою, чоловік підійшов до поліцейського та запитав хто він, на що інспектор відповів що є патрульним.

Після цього, громадянин пішов на кухню, звідки повернувся з ножем та почав розмахувати перед патрульним та намагався завдати удар.

У ході інциденту правоохоронець попередив свого напарника про ситуацію. Коли патрульні оголили табельну вогнепальну зброю, згодом вибили предмет з рук порушника та застосували кайданки.

Порушника доставили у відділ поліції. Відео затримання особи можна подивитися тут.