Чернівчанин позичив ноутбук і здав його в ломбард

21-річний чернівчанин позичив у малознайомого хлопця ноутбук і здав його у ломбард. Про це повідомляє ГУ НП в Чернівецькій області.

До поліції звернувся 23-річний житель Заставнівського району. Громадянин повідомив, що малознайомий йому хлопець увійшов у довіру і, попросивши покористуватися ноутбуком «Acer», незаконно заволодів ним. Вартість збитків склала 6 тисяч гривень.

Поліцейські вже встановили особу злочинця, а також з’ясували, що отриманий незаконним шляхом ноутбук зловмисник одразу ж здав до одного з чернівецьких ломбардів.

На даний час тривають слідчі дії. Працівники поліції встановлюють місцезнаходження правопорушника та ломбард, до якого він здав техніку.