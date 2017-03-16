Чернівчанин пробуде за ґратами 12 років за вбивство та розбій

Чернівчанин пробуде за ґратами 12 років за скоєне вбивство та розбій.

 Таку міру покарання призначив призначив Шевченківський районний суд м. Чернівці.

Встановлено, що у вересні 2015 року, 58-річний обвинувачений прибув до оселі 72-річного чернівчанина. Щоб заволодіти його майном чоловік наніс дідусеві в області  нижньої губи, численні удари ногами і руками по голові й тулубу.

 Після отриманих травм  старенький помер, а зловмисник прихопивши 1500 гривень втік з місця злочину.

Під час судового розгляду обвинувачений не визнав свою вину, проте її довів державний обвинувач.

Чоловіку призначили 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, – повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

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