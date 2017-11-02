Чернівчанин тримав у гаражі 25 мотоциклів, які перебували у міжнародному розшуку (ФОТО, ВІДЕО)

25 мотоциклів, які перебувають в міжнародному розшуку, зберігав у своєму гаражі 21-річний чернівчанин.

Так, нещодавно правоохоронці проводили розслідування за фактом викрадення мотоцикла у селищі Красноїльськ. 1 з 6

За попередніми даними, на території приватного господарства у Чернівцях здійснювався розбір краденого мототранспорту. Прибувши на місце поліцейські виявили велику кількість запчастин до мототехніки та 25 мотоциклів. Серед знайденого: декілька «Harley-Davidson», спортивні моделі «BMW», «Suzuki» та «KTM», а також водний мотоцикл і квадрацикл. Вартість деяких моделей сягає кількох десятків тисяч доларів США.

Чернівчанин так і не зміг, звідки у нього така кількість дорогих мотоциклів.

Увесь транспорт було вилучено.

Наразі встановлено, що вилучені мотоцикли були викрадені упродовж цього року в країнах ЄС та перебувають в міжнародному розшуку. За даним фактом відкрили кримінальне провадження.

https://www.youtube.com/watch?v=glyodZh172I