Чернівчанин викрав термінал-паркомат

Патрульні поліцейські виявили громадянина, ймовірно причетного до крадіжки терміналу-паркомату. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фейсбук.

Подія трапилася сьогодні, 2 березня, близько 5 ранку. Охоронці порядку помітили на площі Театральній двох осіб. Один з них ніс велику коробку. Побачивши поліцейських, чоловік викинув коробку і кинувся навтьоки. Інспектори одразу ж наздогнали чоловіка.

Як виявилося, у коробці знаходився термінал-паркомат. Звідки у чернівчанина виявилася ця річ, він пояснити не зміг. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.