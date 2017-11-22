Чернівчанин, який скоїв крадіжок на понад 150 тисяч гривень, “відсидить” майже 5 років

Чернівецькою місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинувачення 42-річного чернівчанина у вчиненні кримінального правопорушення.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області, встановлено, що чоловік упродовж листопада 2016 – квітня 2017 року вчинив ряд крадіжок з магазинів, танцювальної та загальноосвітньої шкіл у Чернівцях на суму 150 тис. грн.

Шевченківський районний суд м. Чернівці визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді 4 років 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, крім житла.