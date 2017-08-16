Чернівчанин, який вчинив ряд крадіжок, сяде за ґрати

Чернівецька місцева прокуратура підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням 40-річного чернівчанина у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення чи сховище, вчинене повторно).

Як зазначили у прес-службі прокуратури Чернівецької області, Першотравневий районний суд м. Чернівці визнав чоловіка винним та засудив його до 4,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.