Чернівчанину, який влаштував будівельну аферу оголошено про підозру

Правоохоронці викрили злочинну діяльність чернівчанина – директора ТОВ та голови житлово-будівельного кооперативу. Завдяки злочинній схемі чоловік заволодів коштами інвесторів, які планували придбати квартиру в багатоповерховому житловому будинку.

Щоб на таку схему люди звернули увагу, чернівчанин залучив до справи агентство з нерухомості та розмістив оголошення про продаж квартир в ЗМІ.

Впродовж 2010-2013 рр. зловмисник переконував інвесторів вступити в асоційовані члени житлово-будівельного кооперативу та підписати договори на придбання недобудованих квартир у місті Чернівці. У ході оформлення договорів він приховував інформацію про те, що майнові права належать банку і вони не зможуть оформити право власності на них.

Тому інвестори добровільно перераховували кошти. Після отримання 804 986 гривень, з грудня 2010 року по лютий 2013 року чернівчанин використав набуті кошти на погашення кредиту. Таким чином завдав шкоду інвесторам, адже будівництво житла не велося, а квартири не було передано у власність громадян.

У кінці лютого 2017 року чернівчанину оголошено про підозру у вчиненні кримінальних порушень. Справу скеровано до суду.

Особі загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Управління захисту економіки в Чернівецькій області ДЗЕ НПУ.