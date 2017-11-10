Чернівецька інтелектуальна формація “5 елемент” перемогла на престижному турнірі з гри “Що? Де? Коли?” (ФОТО)

У Вінниці відбувся вже традиційний інтелектуально-ігровий фестиваль “Баюнале – 2017”, присвячений Дню української писемності та мови. У ньому взяли участь понад 30 команд із Києва, Вінниці, Львова, Рівного, Тернополя, Івано-Франківська та Чернівців. Перемогу в найпрестижнішому турнірі з гри “Що? Де? Коли?”, який відбувався в рамках фестивалю “Баюнале – 2017,” здобула інтелектуальна формація “5 елемент”, котра вже багато років є візитівкою Чернівців на інтелектуальній мапі України. У запеклій інтелектуальній боротьбі чернівчани залишили позаду фаворитів турніру – представників Києва та Львова, які посіли відповідно друге та третє місця.