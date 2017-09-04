Чернівецька міськрада не затвердила Програму підтримки батьків та новонароджених

4 вересня під час сесії Чернівецької міськради депутати не затвердили Програму підтримки батьків та новонароджених, згідно з якою батьки новонароджених мали б отримувати по 10 тисяч гривень матеріальної допомоги.

Програма мала фінансуватися з міського бюджету.

На допомогу міг претендувати один з батьків дитини (опікун), який постійно проживає разом з дитиною, що народилася після дати вступу в дію даної Програми та протягом останніх 360 днів до дати народження дитини проживав та був зареєстрованим в м. Чернівцях Чернівецької області.

Програму підтримки батьків та новонароджених підтримав 21 депутат міської ради, – повідомили у прес-службі Ратуші.