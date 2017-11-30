Чернівецька міськрада виділила водоканалу понад 4 мільйона гривень

30 листопада на позачерговій сесії Чернівецької міської ради комунальному підприємству “Чернівціводоканал” виділено 4,1 мільйони гривень.

Зазначені кошти будуть спрямовані на розрахунок за спожиту електроенергію.

КП “Чернівцітеплокомуненерго” отримає 1,36 мільйони, щоби сплатити за електроносії.

Нагадаємо, сьогодні у зв’язку з частковою несплатою за спожиту в жовтні 2017 року електроенергію 30 листопада з 10:30 год. ПАТ ЕК “Чернівціобленерго” обмежило електропостачання насосних агрегатів підвищення тиску холодної води. У результаті без води залишилось 45 будинків.