Чернівецька обласна лікарня закупила багатофункціональні ліжка за кошти благодійників

Благодійники із США (Громада Української Біблійної Церкви) передали 300 тисяч гривень на придбання медичного меблевого інвентарю для відділення судинної хірургії Чернівецької обласної клінічної лікарні.

Такі кошти вдалося отримати завдяки працівнику лікарні Юрія Олійника, батько якого є представником тамтешньої громади.

Завідуючий відділення судинної хірургії ОКЛ Дмитро Домбровський розповів, що кошти було передано нашому колезі, за які вже придбано 25 багатофункціональних ліжок з матрацами та сучасний операційний стіл німецького виробництва.

Лікарі подякували меценатам за допомогу. «Нові меблі суттєво покращать умови перебування хворих», – сказав Дмитро Борисович.