Чернівецька область отримає від Австрії 250 тисяч євро для розвитку громад

Чернівецька та Одеська область отримають півмільйона євро для підтримки сільських територій. Такі кошти виділяє Агентство розвитку Австрії та Програма розвитку Організації об’єднаних націй (ПРООН) в Україні.

У четвер, 16 лютого, у приміщенні Чернівецької ОДА представник ПРООН, аташе посольства Австрійської республіки в Україні та керівництво обласної влади підписали Меморандум про співпрацю.

Зокрема, Буковині виділять 250 тисяч євро, які буде спрямовано на проекти, які впроваджуватимуть у навчальні заклади, енергоефективність та підтримку місцевих громад, – повідомляє “МБ”.