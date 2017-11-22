Чернівецька область – єдина в Україні в якій у комунальних медичних закладах відсутній ангіографічний комплекс.

Як повідомили у прес-службі Чернівецької ОДА, зважаючи на значну обмеженість фінансового ресурсу обласного бюджету, наявність додаткової потреби у коштах на оплату праці працівників обласних бюджетних установ, а також вкрай необхідну потребу у придбанні вищевказаного обладнання, на даний час обласною державною адміністрацією спільно з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади області здійснюється робота щодо вишукання можливості виділення асигнувань для придбання ангіографічного обладнання.

Придбання такого обладнання забезпечить надання буковинцям кваліфікованої медичної допомоги в області діагностики та лікування серцево-судинних захворювань, які займають перше місце серед усіх захворювань на території України.