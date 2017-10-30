Чернівецька облдержадміністрація та «Ощадбанк» підписали Меморандум про співробітництво (ФОТО)

Сьогодні у приміщенні Чернівецької ОДА відбулось підписання Меморандуму про співробітництво між облдержадміністрацією та ПАТ «Державний ощадний банк України».

Документ підписали голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук та начальник філії – Чернівецьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» Руслан Запаранюк.

Мета цього документу полягає у створенні сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу в Чернівецькій області, розширення доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до фінансових ресурсів, запровадження механізму фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва у пріоритетних напрямках розвитку області тощо.img_3139_0 img_3147_0 img_3151_0 img_3161 img_3171 img_3174_1 img_3189

СТАТТІ ПО ТЕМІ

БЕЗ КОМЕНТАРІВ

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ