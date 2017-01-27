Чернівецька поліція від сьогодні знайомитиме чернівчан з героями нашого міста

Від сьогодні патрульна поліція у місті Чернівці знайомитиме чернівчан з поліцейськими, які рятують та захищають жителів та гостей міста. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції на сторінці у Фейсбук.

Сьогодні знайомимося з Ангельським Павлом Олеговичем – 28-річним лейтенантом поліції. Герой розповість, що надихає його на роботу та який з випадків запам’ятався.

“Коли я почав служити у поліції, так званих рожевих окулярів в мене не було, адже я мав досвід служби. Розумів, що таке ненормований робочий графік і, перш за все, це велика відповідальність”,- йдеться у повідомленні. Окрім цього, лейтенант пригадує цікавий випадок зі служби: “Пригадую, як порушник ПДР тікав від нас на шаленій швидкості, заходив у поворот і перевернувся. Авто – вщент. Водій вистрибнув і побіг. В авто залишив свою 17-річну дівчину. Втікача ми затримали одразу і склали на нього відповідні матеріали. Дівчина відбулася лише подряпинами й легким переляком, уявляєте?”- каже Павло Олегович.

Лейтенант також з посмішкою згадав новорічні свята, коли чернівчани підходили до поліцейських та вітали зі святами й дякували за службу.

У Чернівцях можна спати спокійно, адже місто охороняють такі неймовірні герої.