Чернівецька школа відзначила сьогодні свято Ханука(ФОТО)

Чернівецька СШ ОРТ №41 відзначила сьогодні, 27 грудня, свято Ханука. У заході взяли участь як школярі, так і їх батьки. Про це повідомляє acc.cv.ua. До діток з нагоди Хануки завітали голова єврейської громади Буковини Лев Клейман та головний рабин Чернівецького регіону Менахем-Мендел Гліценштейн. Школярам накрили святковий солодкий стіл, розповідали про традиції та проводили конкурси. Діти, разом з дорослими, заспівали ханукальний гімн, читали молитву та запалили для всіх святкову ханукію.

Ханука, або “освячення” — це єврейське свято чуда, свято перемоги у війні між святістю і нечистотою. У цей день щороку в єврейських домівках запалюють ханукальні світильники. Ставлять їх на найвидніших місцях, щоб усі бачили й усі пам’ятали про чудо, яке створив Всевишній.