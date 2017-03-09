Чернівецькі депутати прийняли запровадження електронного квитка у громадському транспорті

Депутати лише з другої спроби підтримали запровадження у місті електронного квитка у громадському транспорті. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Під час першого розгляду петиції про нововведення ідею підтримали лише 20 депутатів. Після перерви депутати вирішили повернутися до розгляду цього питання і 25-ма голосами підтримали петицію.

Як відомо, ще з 2015 року у Чернівцях намагаються ввести систему електронного квитка у громадському транспорті. У місті навіть створили “Картку чернівчанина”, втім популярності у використанні вона не набрала. У 2016 році міська рада прийняла звернення щодо підтримки законопроектів, спрямованих на впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, а 17 січня 2017 року було прийнято закон, що зробило можливим запровадження електронного квитка для оплати проїзду в громадському транспорті. Набирає він чинності з 7 травня цього року.

Сьогодні, 9 березня, депутати прийняли рішення про створення спеціальної групи, яка займатиметься оформленням необхідних місцевих нормативних документів для впровадження електронного квитка для оплати проїзду в громадському транспорті Чернівців.