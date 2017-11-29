Чернівецькі лікарі освоювали сучасні методи відновного лікування (ФОТО)

У Чернівцях відбулися курси для лікарів з лікувальної фізкультури, спортивної медицини, фізіотерапевтів, лікарів-реабілітологів медичних закладів області та міста. Про це інформує прес-служба Чернівецької ОДА. Курси пройшли на базі КУ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» за сприяння Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

У рамках програми семінару було порушено низку актуальних питань щодо роботи служби лікувальної фізкультури в області. Крім того, учасники мали нагоду почути декілька цікавих доповідей, які стосувались впровадження сучасних методів реабілітаційного лікування.



Під час навчань відбулось два майстер-класи: щодо особливостей професійної прикладної кінезіології, поступальної діагностики та щодо пресотерапії – методиці, котра дозволяє прискорити терміни відновного лікування спортсменів та фізкультурників.