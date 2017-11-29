Чернівецькі ліцеїсти презентували свої роботи в конкурсі молодіжних інноваційних проектів (ФОТО)

Чернівецькі ліцеїсти презентували свої роботи в конкурсі молодіжних інноваційних проектів. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Учні чернівецького ліцею №1- Максим Ліщинський, Максим Григорчук, Микола Веремчук презентували свої роботи на фінальному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України».

Організатором конкурсу є Національний центр «Мала академія наук України». Роботи учасників конкурсу оцінювались за наступними критеріями: актуальність, практичне значення, самостійність у виконанні роботи і творчий підхід, повнота в розкритті теми, презентаційні навички учасника, відповідність стендової доповіді вимогам і наявність демонстраційної моделі чи макета.

Вкотре чернівецькі школярі показали високі результати: дипломом І ступеню нагороджено Миколу Веремчука у номінації «Електроніка та приладобудування»з темою дослідницької роботи «Дослідження розподілення густини у газах за допомогою шлірен зйомки», дипломом ІІІ ступеню – Максима Ліщинського у номінації «Екологія та ресурсозбереження» з темою дослідницької роботи «Створення сонячного елемента на основі оксиду заліза». Також конкурсанти мали можливість поспілкуватися з американським підприємцем, засновником компанії Sensors Unlimited Inc., інженером і вченим Грегорі Олсеном, який в жовтні 2005 року , став третьою приватною особою, яка здійснила поїздку на Міжнародну космічну станцію.