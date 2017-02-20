Чернівецькі митники вилучили у громадянина Молдови пневматичну рушницю

Сьогодні, 20 лютого, чернівецькі митники на контрольно-пропускному пункті «Мамалига-Крива» митного поста «Кельменці»

зупинили громадянина Молдови, який намагався незаконно перевезти пневматичну рушницю та 190 куль до неї. Про це пише acc.cv.ua.

Чоловік прямував до Польщі, транзитом через Україну у якості пасажира рейсового мікроавтобуса сполученням «Чернівці-Кишинів».

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 472 Митного кодексу України, відповідно до якого пневматичну рушницю згідно маркування «Designed Germany CANDAR Model: B2-4 Cal. 5.5 mm» та кулі згідно маркування «Diabolo Boxer 5.5 mm» вилучено. Окрім конфіскації, санкції статті передбачають накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів.