Чернівецькі патрульні допомогли погасити пожежу в автівці (ФОТО)

Чернівецькі патрульні допомогли погасити пожежу, яка розгорілася в капоті автівки. Про це пише патрульна поліція Чернівців у Фейсбук. Інцидент стався, коли поліцейські Чернівців поверталися з відрядження з Києва. Тоді, на автодорозі міжнародного значення Київ-Житомир, до припаркованого службового автомобіля під’їхав Mercedes-Benz. Водій повідомив охоронцям порядку, що неподалік димить автомобіль.

Патрульні поліцейські негайно ж кинулися до місця, яке вказав громадянин. Там охоронці порядку виявили задимлений автомобіль марки Peugeot та водія, який намагався відчинити капот. Як тільки він це зробив – з-під капота спалахнуло полум’я.

Інспектор Патрульної поліції Чернівців – Андрій Марковський одразу ж перекрив службовим автомобілем рух, щоб не допустити перекидання вогню на проїжджаючі транспортні засоби.

Спільно з колегами – патрульними поліцейськими Олександром Кіцаком та Сергієм Сушієм кинувся гасити полум’я. За допомогою бортового вогнегасника та вогнегасників, які надали очевидці, спільно з небайдужим водієм та власником транспортного засобу вогонь вдалося загасити.

«В автівці раптово сталося замикання проводки, після чого транспортний засіб почав диміти та загорівся», – пізніше повідомив патрульним водій Peugeot.