Чернівецькі поліцейські розповіли ліцеїстам та викладачам правила поведінки у випадку загрози вибуху (ФОТО)

Чернівецькі поліцейські розповіли учням Чернівецького ліцею №3 та викладачам правила поведінки у випадку загрози вибуху. Про це пише відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Вибухотехніки розповіли вчителям про заходи безпеки при поводженні з вибуховими матеріалами. Багато уваги поліцейські приділили темі безпеки під час виявлення ручних гранат і навели приклади дитячого травматизму внаслідок необережного поводження з даними боєприпасами.

Також працівники вибухотехнічного відділу ГУНП рекомендували викладачам доносити до учнів інформацію про кримінальну відповідальність за незаконне зберігання та використання боєприпасів.

Крім цього, поліцейські роз’яснили вчителям алгоритм дій у випадку повідомлення про замінування навчального закладу і звернули увагу присутніх на особливості проведення евакуації.

Окреме заняття вибухотехніки провели з учнями 7-8 класів ліцею. Діти з цікавістю розглядали макети гранат і вибухових пристроїв. Поліцейські закликали ліцеїстів бути пильними та обов’язково повідомляти про виявлені підозрілі предмети. Однак, застерегли про відповідальність у випадку неправдивого повідомлення про загрозу вибуху.