Чернівецькі студенти взяли участь в конкурсі “Студент року”

В КНТЕУ з нагоди Дня студента 15 листопада відбувся конкурс “Студент року”. Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА.

Творчими завданнями конкурсу для студентів були презентація кожного учасника, їх талантів, відеоконкурс «Фобії героїв», спільне виконання пісні.

Участь в конкурсі взяли 5 активних студентів, кожен з яких проявив себе як талановита та різносторонньо розвинена особистість.

По завершенню заходу головою журі-представником управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, всі учасники були нагороджені статуетками та грамотами в номінаціях “Студент року”, “Віце-студент року”, “Талант року”, “Зірка року”, “Екстравагантність року”.