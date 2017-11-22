Чернівецькі танцюристи пройшли у фінал Всеукраїнського чемпіонату з хореографічного мистецтва

У Львові народний аматорський колектив сучасного танцю «Алегро» Центрального палацу культури Чернівців взяв участь у третьому турі IV Всеукраїнського чемпіонату з хореографічного мистецтва «Арт Денс 2018».

 На фестивалі 45 учасників колективу «Алегро» представили три хореографічні композиції: «Сила моди», «Аліса в країна чудес», «Часовий механізм», за які отримали три дипломи «Золотий чемпіон».

Колектив пройшов у фінал чемпіонату, який відбудеться 12 травня 2018 року в місті Києві. Там вони змагатимуться за головний призовий фонд – 100 тисяч гривень.IMG-fb20e974debb225ccf7c44d0dabfee62-V IMG-63834838c5210715ca9673cb332bd4b8-V 23669142_364270510682001_8611894516651589568_o

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