Чернівецькі танцюристи пройшли у фінал Всеукраїнського чемпіонату з хореографічного мистецтва

У Львові народний аматорський колектив сучасного танцю «Алегро» Центрального палацу культури Чернівців взяв участь у третьому турі IV Всеукраїнського чемпіонату з хореографічного мистецтва «Арт Денс 2018».

На фестивалі 45 учасників колективу «Алегро» представили три хореографічні композиції: «Сила моди», «Аліса в країна чудес», «Часовий механізм», за які отримали три дипломи «Золотий чемпіон».

Колектив пройшов у фінал чемпіонату, який відбудеться 12 травня 2018 року в місті Києві. Там вони змагатимуться за головний призовий фонд – 100 тисяч гривень.