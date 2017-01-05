Чернівецьку область поділять на три госпітальні округи

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації повідомляє про поділ Буковини на три госпітальні округи- Західний, Східний та Центральний. Такий поділ пов`язаний з географічними особливостями Чернівецької області та проходження автомобільної дороги державного значення “Чернівці-Київ”. Адже на Буковині три райони знаходяться у гірській місцевості: Вижницький, Путильський, Сторожинецький. Як відомо, ці регіони мають обмежену доступність до лікувально-профілактичних закладів м. Чернівці. Західний госпітальний округ обійматиме наступні райони: Вижницький, Глибоцький, Путильський, Сторожинецький райони з центром у м. Сторожинець. Центральний – м. Чернівці, Герцаївський, Заставнівський та Кіцманський райони з центром у м. Чернівці. І останній, східний, включатиме в себе Хотинського, Новоселицького, Кельменецького, Сокирянського районів та м. Новодністровськ з центром у м. Хотин.