Чернівецьку область у Верховній Раді представляють 15 депутатів. Хто вони та як працюють?

Чернівецька область є найменшою в Україні за площею, але, незважаючи на це, вона досить широко представлена народними депутатами у стінах Верховної Ради. На даний момент налічується 15 депутатів, які мають відношення до Чернівецької області і це без врахування тих, які склали свої мандати у зв’язку з їх призначенням на інші посади в органах влади. Тож фахівці ГМ “Опора” розібратися, хто ці депутати та як вони працюють в стінах парламенту.

Найбільше чернівецьких депутатів у фракції БПП “Солідарність”, окрім мажоритарників Івана Рибака та Григорія Тіміша, до неї входять ще Оксана Продан, Марія Матіос, Богдан Онуфрик, Віктор Король, Владислав Севрюков, Роман Романюк та Сергій Рудик.

Оксана Продан

Народилася в м. Чернівці 1974 р., закінчила Чернівецький державний університет за спеціальністю “міжнародна економіка”, а згодом отримала ще диплом за спеціальністю “правознавство”. Кар’єру розпочалав компанії “Укртранс-Чернівці”, директором якої є її батько – Петро Поліщук. В 2004 році вона очолила посаду заступника директора цієї компанії. З 2005-го року Оксана Продан займалась громадською діяльністю в сфері захисту прав підприємців, в 2010 році увійшла в склад Національної координаційної ради підприємців “Податкового майдану”, а вже в 2012 році була обрана в парламент за списком партії “УДАР”.

Під час роботи Верховної Ради VIII скликання була присутня на 91% пленарних засідань і виступала на них 90 разів, відвідала 85% засідань Комітету з питань податкової та митної політики. Оксаною Продан було подано 40 депутатських запитів та зареєстровано 100 законодавчих ініціатив.

Марія Матіос

Письменниця, уродженка села Розтоки Путильського р-ну. Закінчила 1982 року філологічний факультет Чернівецького державного університету та почала працювати в університеті бібліотекарем, а згодом перейшла на роботу на Чернівецький машинобудівний завод. Паралельно вона була заступницею голови Чернівецької обласної організаціїСпілки письменників України, відповідальним секретарем “Буковинського журналу”. З 1997 року мешкає в Києві. Працювала помічником секретаря РНБОУкраїни. З 2003 року — заступник голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Марія Матіос стала відомою завдяки написаному нею роману “Солодка Даруся”, а за свою літературну діяльність стала лауреатом Шевченківської премії з літератури (2005), Коронації слова (2007), та Книги року BBC (2008). Уперше була обрана народним депутатом від партії “УДАР” 2012 року.

Депутатка була присутня на 61% пленарних засідань та на 45 % засідань Комітету з питань культури та духовності. Марією Матіос було подано 11 запитів та зареєстровано 37 законодавчих ініціатив. У залі ВР виступала 5 разів.

Богдан Онуфрик

Народився 1958 р. в Івано-Франківській області. 1980 р. закінчив Державний університет ім. І. Франка за спеціальністю журналістика, потім деякий час працював в районній газеті. В 1983 році став секретарем Новоселицького Комсомолу (ЛКСМУ), а в 1985 році вже секретарем обласного ЛКСМУ. З 1987 року працював у Чернівецькому облдержтелерадіокомітеті, а в 1997 став генеральним директором телерадіокомпанії “НБМ”, на базі якого в 2003-му році був створений “5 канал”. В період, коли головою Чернівецької ОДА був Михайло Папієв, Богдан Онуфрик очолював департамент суспільних комунікацій облдержадміністрації та був ініціатором створення комунального підприємства “Буковинська книга”. Ця ініціатива наткнулася на протест з боку чернівчан та директорів чернівецьких книгарень.

Ставши депутатом Верховної Ради VIII-го скликання, Богдан Онуфрик відвідав 84% пленарних засідань та 78% засідань Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики. Ним було подано всього 12 запитів та зареєстровано 12 законодавчих ініціатив, з яких уже половина стала чинними актами. Під час пленарних засідань депутат виступав 5 разів.

Віктор Король

Народився в 1948 році в Чернівцях. Закінчив Київську вищу школу МВС СРСР (1982 рік) і в тому ж році Академію МВС СРСР, юрист. Свій трудовий шлях почав ставши токарем Чернівецького машинобудівного заводу і об’єднання “Львівкомунтранс”, але після закінчення навчання почав працювати в УВС Чернівецької області. Пройшов шлях в правоохоронних органах від оперуповноваженого до начальника УМВС в Чернівецькій області. Керівник оперативної групи із затримання особливо небезпечного маніяка-вбивці Онопрієнка. Був першим заступником голови Державної податкової адміністрації України, а також заступником міністра внутрішніх справ. Віктор Король – народний депутат України з березня 1998 року, був членом фракцій НДП (в 1998 г.), СДПУ (о) (1999-2000 рр.), «Наша Україна», а тепер – БПП “Солідарність”. За інформацією зі ЗМІ, Віктор Король дуже близький з Петром Порошенком разом з ним був членом “Партії регіонів”, “Солідарність”, “Наша Україна”.

В своїй роботі в Верховній Раді VIII скликання Віктор Король продемонстрував неабияку дисципліну з відвідування і був присутній на 99% пленарних засідань (пропустив 3), та відвідав усі засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Депутатом було подано всього 2 запити та зареєстровано 37 законодавчих ініціатив. Під час пленарних засідань виступав 15 разів.

Владислав Севрюков

Народився 1975 р. в м. Чернівці, 1997 році закінчив економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Свою кар’єру розпочав з посади менеджера з реклами, а пізніше став керівником комерційного відділу Телерадіокомпанії “НБМ”, заступником директора компанії був екс-міністр інформаційної політики України – Юрій Стець. Після перетворення “НБМ” в “5 канал” став директором “Телерадіокомпанії “АСС”. В 2014 році Владислав Севрюков став членом Нацради України з питань телебачення та радіомовлення, до цього був ще співвласником радіо “Станція”. Також Владислав Севрюков є майстром спорту міжнародного класу, колишнім членом збірної команди України зі стрільби з лука. Депутатом став після складання депутатських повноважень Романа Насірова та Михайла Гвоздьова.

За час роботи у Верховній Раді, відвідав 96% пленарних засідань та не пропустив жодного засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики. Владиславом Севрюковим було подано 11 депутатських запитів та зареєстровано 13 законодавчих ініціатив. Депутат виступав 20 разів під час пленарних засідань.

Роман Романюк

Народився 1961 р. в м. Чернівці, в ранньому віці втратив батьків і потрапив в дитячий будинок “Ромашка”. Отримав професію монтажника електро-радіо апаратури в Технічному училищі №2. Після служби в армії вступив на юридичний факультет Київського Національного університету імені Т. Шевченка, який закінчив у 1988 році і розпочав роботу в органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування м. Києва. Понад 10 років очолював Управління взаємодії з судами, правоохоронними органами та органами юстиції Київської міської державної адміністрації. В 2008 році був обраний депутатом Київської міської ради, а вже в 2012 році вперше потрапив до парламенту від партії “УДАР”.

За час роботи парламенту VIII скликання відвідав 90% пленарних засідань та 87% засідань Комітету з питань правової політики та правосуддя. Депутатом було подано 3 запити та зареєстровано 31 законодавчу ініціативу. Виступав Роман Романюк під час пленарних засідань всього 2 рази.

Сергій Рудик

Народився 1970 р. в м. Чернівці, 1992 році закінчив історичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича. Після закінчення університету 3 місяці працював вихователем школи-інтернат у м. Вижниця, а потім вступив на аспірантуру, паралельно з 1993 по 1994 рр. працював кореспондентом газети “Час”. 1995 по 1996 рр. викладав в Чернівецькому механіко-технологічному технікумі. У вересні 1996 року Сергій Рудик перейшов на роботу в Державний Комітет України у справах національностей та міграції, де став начальником управління у справах депортованих. Депутат теж активно займався громадською діяльністю і був головою Ради молодіжних організацій Чернівецької області, головою наглядової ради ГО “Фонд регіональних ініціатив”, президентом Асоціації державних службовців, членом ради Всеукраїнського громадського моніторингового комітету, а з 2003 по 2005 р. працював шеф-редактором всеукраїнської правової газети “Громадський захисник”. З 2005 по 2007 р. був головою Державного комітету України у справах національностей та міграції.В 2006 році Сергій Рудик був обраний депутатом Київської міськради, а з 2007-го по 2010 р. був заступником голови Київської міськдержадміністрації. Сергій Рудик був обраний народним депутатом в 2014 році від виборчого округу 198 Черкаської області і став членом міжфракційної парламентської групи ВО “Свобода”, проте в березні 2015 року призупинив членство у «Свободі» і згодом став членом фракції “Блок Петра Порошенка”.

Сергій Рудик був присутній на 86% пленарних засідань та на 85% засідань Комітету з питань бюджету. Ним було подано 137 запитів та зареєстровано 105 законодавчих ініціатив. Під час пленарних засідань депутат виступав 46 разів.

У фракції “Народного фронту” наразі представлено 4 депутати з Чернівецької області, окрім чернівецьких мажоритарників – Миколи Федорука та Максима Бурбака, є ще Олександр Дроздик, який пройшов за списком партії, та Михайло Гаврилюк, який був обраний по 95-му окрузі (м. Ірпінь Київської обл.).

Олександр Дроздик

Народився 1983 р. в м. Чернівці, в 2005 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю “правознавство” і почав працювати помічником прокурора Вижницького району. З 2007 по 2014 рр. Займався приватною адвокатською практикою, а також працював юристом ДП “Чернівцібудінвест” в м. Чернівці та юристом ТОВ “Адвокатська компанія МЛГруп” в м. Київ. З 2012 по 2014 рр. був помічником-консультантом народного депутата Арсенія Яценюка. З травня 2014 р. до обрання народним депутатом в листопаді 2014 р. був начальником управління нормативно-правового та аналітичного забезпечення Державної виконавчої служби України.

За час роботи у Верховній Раді відвідав 88% пленарних засідань та 91% засідань Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Ним було подано всього 5 депутатських запитів та зареєстровано 47 законодавчих ініціатив. Олександр Дроздик виступав 28 разів під час пленарних засідань.

Михайло Гаврилюк

Народився 1979 р. в с. Ярівка Хотинського р-ну. Університет не закінчував, жив звичайним сільським життям, періодично їздив на заробітки за кордон. Став відомий як козак Четвертої сотні Самооборони Майдану, після оприлюднення відео його катування бійцями внутрішніх військ під час подій Євромайдану. Після Майдану займався доставкою гуманітарних вантажів в Донецьку область та став командиром одного з відділень батальйону патрульної служби міліції особливого призначення “Золоті Ворота”.

За час роботи у Верховній Раді Михайло Гаврилюк відвідав 95% пленарних засідань та 93% засідань Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції і людей з інвалідністю. Ним було подано 14 депутатських запитів та зареєстровано 67 законодавчих ініціатив. Михайло Гаврилюк 2 рази реєструвався для виступу на пленарних засіданнях ради, але двічі для передачі слова іншому депутату.

Також у Верховній Раді представлені два вихідці з Буковини, які є депутатами від партії “Опозиційний блок”, – це Михайло Папієв та Іван Мирний.

Іван Мирний

Народився 1954 р. в с. Ручки Полтавської області. В 1987 році закінчив Київську вищу школу міліції. З 1977 р. по 2002 р. працював на різних посадах в правоохоронних органах м. Чернівці: інспектор, заступник начальника відділу карного розшуку райвиконкому, старший інспектор, старший оперуповноважений, керівник групи відділу карного розшуку УВС Чернівецького облвиконкому, начальник відділу карного розшуку відділу внутрішніх справ Першотравневого райвиконкому міста Чернівців, начальник відділу боротьби з організованою злочинністю відділу карного розшуку, начальник відділу боротьби з крадіжками і угонами автотранспорту відділу карного розшуку, заступник начальника управління — начальник відділу з розкриття злочинів проти особистості управління карного розшуку, заступник начальника управління карного розшуку, перший заступник начальника управління — начальник управління боротьби з організованою злочинністю, перший заступник начальника управління — начальник кримінальної міліції УМВСУ в Чернівецькій області.

З 2002 по 2003 р. Був заступником директора представництва фірми “Хайрок холдинг Лімітед” в місті Київ, а з 2005 по 2007 –віце-президент із загальних питань ТОВ з іноземними інвестиціями авіакомпанія “ЕЕС-Авіа”.

Іван Мирний вже був депутатом 2-ох скликань ВР від “Партії регіонів”, вперше був обраний в 2007 році. За час роботи у ВР VIII скликання Іван Мирний відвідав 48% пленарних засідань та всього 13% засідань Комітету з питань запобігання та протидії корупції. Ним було подано 8 депутатських запитів та 7 законодавчих ініціатив. Іван Мирний жодного разу не виступав на пленарних засіданнях.

Михайло Папієв

Народився 1960 р. в м. Запоріжжя. В 1984 році закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю – фізик. Трудову діяльність розпочав у серпні 1980 року складальником напівпровідникових приладів спеціального конструкторсько-технологічного бюро “Фонон” при університеті. Згодом був направлений на роботу в центральну заводську лабораторію Чернівецького виробничого об’єднання “Електронмаш” на посаду інженера. В жовтні 1986 року був призначений представником Державного приймання продукції на Чернівецькому виробничому об’єднанні “Електронмаш”. У квітні 1993 року Михайло Папієв став генеральним директором виробничого об’єднання “Альянс”, яке увійшло в Асоціацію по виробництву легкових та спеціалізованих автомобілів “Таврія”. З квітня 1997 року– генеральний директор науково-виробничого підприємства “Полімермаш”.

Політичну кар’єру розпочав з 1997 року, вступивши до лав партії СДПУ(О), в цьому ж році став секретарем Чернівецького обласного комітету партії. З 1997 по 2000 р. був заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації. В 2002 році вперше був обраний депутатом Верховної Ради. З 2002 по лютий 2005-го року був Міністром праці та соціальної політики, повернувся на цю посаду в серпні 2006-го року. В 2007-му році став народним депутатом вже за списками “Партії регіонів”, був “тіньовим” міністром соціальної політики в “опозиційному уряді” Януковича. З березня 2010 року був призначений головою Чернівецької обласної державної адміністрації, а в 2014 через масові протести щодо його діяльності та оточення Януковича змушений був подати у відставку. До сьогодні проти Михайла Папієва порушена кримінальна справа щодо його зловживань під час виборів 2012 року.

За час роботи ВР VIII скликання Михайло Папієв був присутній на 92% пленарних засідань та на 85% засідань Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України. Ним було подано 32 запити та 87 законодавчих ініціатив. Під час пленарних засідань депутат виступав 139 разів.

Що нам з того?

Таким чином, у Верховній Раді, окрім депутатів-мажоритарників, представлені ще 11 вихідців з Чернівецької області. Серед них найбільш дисциплінованими по відвідуванню засідань є Віктор Король та Владислав Севрюков, а найбільшим прогульником– депутат від “Опозиційного блоку” – Іван Мирний. Рекордсменом за кількістю поданих запитів та законопроектів є Сергій Рудик, а за кількістю виступів – Михайло Папієв.

Для спільної роботи в парламенті по відстоюванню інтересів Чернівецької області, було створено міжфракційне об’єднання “Буковина”, до складу якого увійшли 9 депутатів від фракції БПП, а саме: О. Продан, М. Матіос, Б. Онуфрик, І. Рибак, Р. Романюк, С. Рудик, В. Севрюков, Г. Тіміш та В. Денисенко, який короткий час навчався в м. Чернівці. Також до цього об’єднання входить М. Гаврилюк від “Народного фронту”. З усіх представників Буковини з фракції БПП у ВР до міжфракційного об’єднання не увійшов тільки В. Король. Своїми основними здобутками за минулий рік депутати називали: додаткове виділення 252 млн грн на ремонт доріг в Чернівецькій області; призначення додаткових потягів за напрямком Київ– Чернівці– Київ; запровадження малого прикордонного руху з Румунією та Польщею; святкування Дня Буковини в парламенті; відзначення 75-річчя Івана Миколайчука.

У всіх депутатів з Чернівецької області часто збігаються позиції під час голосувань в парламенті, виділяються хіба що позиції двох депутатів від “Опозиційного блоку” – Івана Мирного та Михайла Папієва. Проте є питання, які не знаходять консенсусу, наприклад щодо позачергових виборів Чернівецької міської ради. Тоді як депутати від “Народного фронту” активно виступають за перевибори, більшість депутатів-буковинців від БПП не бачать підстав для їх проведення.

Матеріал підготовлено в рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа та партнерами.

Тарас Прокоп, громадський консультант ОПОРИ в Чернівецькій області.