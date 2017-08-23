Чернівецьку волонтерку нагороджено відзнакою Президента України

Чернівецьку волонтерку Ларису Хомко нагородили відзнакою Президента України “За гуманітарну участь в Антитерористичній операції”.

Такою новиною вона поділилась на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Сьогодні у мене сльози і радість. Радість, бо ми є. Сльози – Знамено наше омите кров’ю, бо Незалежність України виборюється важкою ціною. Нагорода викликала змішані почуття. Та все ж дякую, тим військовим, хто “подав”, дякую багатьом людям,які стоять за цим! Вклоняюся Захисникам, які боронять нашу Неньку. А я завжди, де б не була, “подаватиму патрони” тим, хто воює за Україну!”, – поділилась волонтерка.