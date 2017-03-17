Чернівецьких студентів залучать до прибирання міста

Чернівецьких студентів та викладачі залучать до весняного місячника благоустрою. Про таке рішення поінформував заступник міського голови Олександр Паскар.

У сесійній залі Ратуші представники чернівецьких навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації обговорили участь студентів у весняному місячнику благоустрою.

Між навчальними закладами було розподілено локації, на яких прибиратимуть студенти і викладачі. Це парки, сквери, кладовище на вулиці Зеленій, береги озер та річки Прут. Також повідомляється, що учасники місячника будуть забезпечені транспортом для вивозу сміття, мішками і рукавичками.