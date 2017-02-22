Чернівецьких виробників запрошують взяти участь у ярмарку в Польщі

8 квітня цього року у польському місті Конін відбудеться ІІІ Підприємницький Ярмарок. Взяти участь у заході запрошують чернівецьких виробників. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради.

Ярмарок у Польщі відбудеться в рамках Програми підтримки підприємництва в Коніні на 2017-2019 роки. Захід спрямований на виробників продовольства(пекарні, кондитерські цехи, молокозаводи, виробництво м’ясо-ковбасної продукції, соків та вин). Мерія Коніна запрошує чернівецьких виробників у кількості двох осіб взяти участь у ярмарку. Організатори ярмарку пропонують проживання, харчування, ярмарковий стенд (6 кв. м.= 4м х 1,5м), стіл, доступ до електромережі, трансфер до аеропорту та назад (за необхідності), послуги перекладача. Участь у ярмарку безкоштовна.

Всіх бажаючих прийняти участь просимо до 20 березня 2017 року звертатися до департаменту економіки міської ради, контактні телефони: 52-48-41; 52-01-64; 55-30-00.