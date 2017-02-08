Чернівецький аеропорт отримав право на прийом літаків з низько розташованими двигунами

Завдяки проведеному ремонту злітно-посадкової смуги та після погодження офіційних процедур, чернівецький аеропорт отримав право на прийом та випуск літаків з низько розташованими двигунами.

Так, 1 лютого Державіаслужба підписала новий додаток щодо прийому повітряних суден коду 4С.

Наразі адміністрація чернівецького аеропорту надіслала відповідні листи до авіакомпаній, які мають дозвіл на здійснення рейсів з МА «Чернівці». Тож незабаром будуть продовжені перемовини про можливість вже цю весняно-літню навігацію розпочати на літаках типу А 319, Embraer 190, 195, Boeing 737 тощо.

Як зазначив директор КП МА «Чернівці» Борис Морський, зважаючи на те, що був здійснений тільки капітальний ремонт злітно-посадкової смуги, деякі обмеження з несучою спроможністю будуть мати місце.

«Їх можна усунути тільки проведенням необхідної повної реконструкції аеродромного комплексу. Це дозволить приймати літаки нового покоління», – зазначив Б. Морський.