Чернівецький міський голова Олексій Каспрук потрапив до ТОП-20 українських мерів-інноваторів.

Про це повідомили організатори проекту – “Українська правда” та Міжнародний саміт мерів.

Упродовж двох тижнів професійне журі та пересічні українці пропонували кандидатури мерів, які працюють над змінами та впроваджують інновації в своїх містах. У результаті надійшло 400 заявок, з яких професійне журі обрало ТОП-20 мерів. Зокрема, у 20-ку мерів-інноваторів потрапили: Богдан Андріїв (Ужгород), Владислав Атрошенко (Чернігів), Анатолій Белей (Броди), Юрій Бова (Тростянець), Вадим Бойченко (Маріуполь), Володимир Гаразд (Долина), Володимир Карплюк (Ірпінь), Олексій Каспрук (Чернівці), Тарас Кучма (Дрогобич), Віталій Луков (Вознесенськ). А також Руслан Марцінків (Івано-Франківськ), Володимир Миколаєнко (Херсон), Сергій Моргунов (Вінниця), Сергій Надал (Тернопіль), Олександр Симчишин (Хмельницький), Ігор Слюзар (Коломия), Сергій Соломаха (Миргород), Сергій Сухомлин (Житомир), Мішель Терещенко (Глухів) та Володимир Хомко (Рівне).

28-29 листопада на Міжнародному саміті мерів, організованому у Києві фондом Western NIS Enterprise Fund, стануть відомі імена 5 фіналістів, яких обере професійне журі.

З 29 листопада до 22 грудня на сайті “Української правди” проходитиме народне голосування, яке і визначить найпрогресивнішого мера.