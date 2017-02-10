Чернівецьким підприємцям 1 та 2 груп зменшено ставку єдиного податку

9 лютого на сесії Чернівецької міської ради депутати прийняли рішення, яке дещо полегшить життя місцевих підприємців 1 та 2 груп. Зокрема, було вирішено зменшити єдиний податок удвічі.

«Прийнято рішення, яке дозволить трохи легше видихнути – зменшено ставку податків підприємцям 1, 2 груп. Я думаю, що це має позитивно відобразитися на економічному житті міста», – сказав міський голова Олексій Каспрук.

Наразі міська рада чекає кроку назустріч від підприємців. Зважаючи на те, що ставки тепер нижчі, у мерії сподіваються, що бізнес вийде з тіні. В іншому випадку за зниження податків платитимуть чернівчани, адже бюджет недоотримає значні кошти.