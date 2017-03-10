Чернівецьким школярам вручили стипендії імені Володимира Івасюка (ФОТО)

Чернівецькі школярі отримали стипендії імені Володимира Івасюка. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. У “Автографі” пройшов звітний концерт присвячений 68-й річниці з дня народження композитора Володимира Івасюка під назвою “Буковинське намисто”. Після концерту кращим учням шкіл естетичного виховання Чернівців вручили заохочувальні стипендії імені Володимира Івасюка. Стипендії були створені за рахунок власно зароблених коштів будинку культури.

Цього року стипендії отримали:

Аліна Кириченко – музична школа №1;

Герасим Бойчук – музична школа №2;

Павло Янушевський – музична школа №3;

Катерина Яковенко – музична школа №4;

Надія Гапюк – художня школа ім. Миколи Івасюка;

Ольга Яремчук – КБУ «БКТМ «Автограф».

Пам’ятними подарунками стипендіатів привітали представники видавничого дому «Букрек» та Чернівецького обласного меморіального музею Володимира Івасюка.