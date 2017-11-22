Чернівці мають шанс отримати технічну допомогу від ЄС на модернізацію зовнішнього освітлення міста в рамках Угоди мерів – ініціативи Східного партнерства щодо Сталого енергетичного розвитку.

Про це сьогодні повідомив міський голова Олексій Каспрук.

“Йдеться про спільний проект департаменту житлово-комунального господарства і ГО “Бізнес-центр”, в рамках якого передбачається заміна 146 км проводів ліній зовнішнього освітлення та 4155 натрієвих ламп на світлодіодні, три дитячі майданчики у різних районах міста будуть обладнані установками ВЕД-сонця, плануємо закупити 2 автопідйомники для проведення будівельно-монтажних та експлуатаційних робіт. Загальна вартість проекту майже 1,6 млн. євро, з яких понад 1,2 млн. євро або майже 79% – це грантові кошти, 330 тисяч гривень – співфінансування міської ради. У світлі останніх подій – це дуже актуальна проблема. Бо це безпека людей. Отримання цих коштів стане можливим, якщо виконком і міська рада 28-30 листопада підтримають проект”, – повідомив мер.

Мер додав, що такий проект дуже потрібен місту.

Загалом у Чернівцях є 148 регульованих та 144 нерегульованих пішохідних переходи. У 2016 році розпочато роботу з додаткової підсвітки пішохідних переходів в м.Чернівцях. На сьогодні виконано роботи із встановлення опор і світодіодних ліхтарів для додаткової підствітки 5 пішохідних переходів, а також на 17 пішохідних переходах встановлено спеціальні підвісні ліхтарі, які підсвічують проїжджу частину та інформують водіїв про наближення до пішохідного переходу. Ще необхідно освітити 274 переходи, в тому числі , в першу чергу, 198 переходів, які розміщені на магістральних вулицях з інтенсивним рухом транспорту, біля закладів освіти. Для додаткового освітлення переходів необхідно придбати обладнання на суму 4,5 млн. грн, а також передбачити кошти на встановлення додаткових опор, виконання робіт.