Чернівці відвідали представники UkraineInvest при Кабінеті Міністрів України. В рамках візиту відбулась нарада під головуванням заступника голови облдержадміністрації Василя Гостюка.

Керівник представництва офісу залучення та супроводу інвестицій UkraineInvest в Західній Україні Олег Доскач розповів про основні сфери діяльності та принципи роботи Офісу як координаційного органу між різними структурами органів виконавчої влади, об’єднаних територіальних громад та громадських організацій, діяльність яких передбачає залучення інвестицій в регіон.

Василь Гостюк наголосив на важливості такої зустрічі та окреслив чіткі напрямки співпраці, які будуть направлені на розвиток інвестиційного потенціалу Чернівецької області.

Основною метою зустрічі було роз’яснення особливостей взаємодії потенційних та діючих інвесторів з державними органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та відповідними суб’єктами господарювання.

За підсумками зустрічі сторони домовились про налагодження співпраці обласної виконавчої влади з регіональним представництвом Офісу залучення і підтримки інвестицій UkraineInvest у Західній Україні задля подальшого розвитку Чернівецької області, залучення інвестицій в економіку регіону та покращення добробуту його громадян