Чернівці відвідали спостерігачі місії ОБСЄ в Україні Гюнтер Гугенбергер та Рюне Кастберг (ФОТО)

Чернівці відвідали спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Гюнтер Гугенбергер та Рюне Кастберг. Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА. Серед питань, які цікавили спостерігачів, зокрема питання рівного доступу до якісної позашкільної освіти учнівської та студентської молоді, перспективи самореалізації молоді, можливості подальшого навчання та працевлаштування.

Європейці були приємно вражені самою системою позашкільної освіти в Україні, підтримкою з боку держави, органів місцевого самоврядування.

З великим захопленням панове відвідали лабораторії Центру, музей Цікавої науки і техніки, спілкувались з керівниками гуртків.

На завершення зустрічі, спостерігачі відзначили, що в Україні є великий потенціал для того, щоб зайняти гідне місце серед розвинутих країн Європи.