Чернівці визнали найдемократичнішим містом України

Чернівці – найдемократичніше місто України. Такі результати показало дослідження «Індекс демократичності міст», яке проводили експерти проекту USAID «Громадяни в дії». Фахівці оцінювали наскільки українські міста досягли європейських стандартів відкритості та прозорості влади.

Аналізували наступні напрями: статут територіальної громади, місцеві ініціативи, громадські слухання, громадська експертиза, звітування міських голів та депутатів міських рад, загальні збори громадян за місцем проживання, електронні петиції, консультації з громадськістю, громадські бюджети участі, регламенти виконавчих комітетів міських рад, регламенти міських рад, положення про постійні депутатські комісії, положення про помічників-консультантів депутатів міських рад.

Відповідно до рейтингу, Чернівці зайняли ПЕРШЕ місце, набравши у загальній сумі 78%. У ТОП-10 також увійшли: Чернігів, Івано-Франківськ, Суми, Краматорськ, Тернопіль, Черкаси, Ужгород, Луцьк та Кропивницький.

Найнижчі показники у наступних міст: Балта, Кременець та Малин.