Чернівці взяли участь у Міжнародному форумі харчової промисловості та упаковки (ФОТО)

Чернівецькі студенти та викладачі взяли участь у Міжнародному форумі харчової промисловості та упаковки. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Студенти та викладачі Чернівецького торговельно-економічного інституту КНЕУ відвідали форум у Києві, який відбувся на початку цього місяця. В рамках події також було проведено Міжнародну виставку «Хлібопекарська та кондитерська індустрія-2017» та Всеукраїнський Конкурс хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів «Безпечно, смачно і корисно». Чернівчани Олексій Гакман та Вадим Петрик представили власний хлібобулочний виріб «Буковинський весільний коровай», а старший викладач кафедри технології і організації ресторанного господарства Ольга Романовська представила кондитерські вироби, приготовлені за власною запатентованою рецептурою – бісквітний рулет «Закарпатський» та бісквітний виріб «Гуцульський». Буковинці були відзначені дипломами І та ІІ ступеня.