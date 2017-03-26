Чернівцями пройшла Хресна хода (ФОТО)

Сьогодні, 26 березня, Чернівцями пройшла Хресна хода. Про це пише molbuk.ua. Вулицями міста пройшли понад 100 вірян. Хода розпочалася від римо-католицького Костела Воздвиження Всечесного Хреста до греко-католицького Собору Успіння Пресвятої Богородиці. Віряни пронесли вулицями Чернівців великий дерев’яний хрест. Місто охороняло декілька підрозділів поліції.

Хресна хода у Чернівцях проходить щороку. Буковинці збираються разом на ходу напередодні одного з головних християнських свят року – Пасхи.