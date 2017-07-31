Четверо буковинців намагалися переправити через кордон сигарети

Днями прикордонники відділу «Красноїльськ» виявили чотирьох осіб, які знаходилися поблизу кордону з Румунією без документів. Неподалік було виявлено 4 ящики сигарет, які хлопці намагалися переправити через кордон.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

Згодом виявилося, що вони є жителями області. На порушників будуть направлені до суду адміністративні документи щодо притягнення їх до відповідальності за порушення прикордонного законодавства.

Всі виявлені тютюнові вироби встановленим порядком передані відповідним органам ДФС та співробітникам УСБУ у Івано-Франківській області.