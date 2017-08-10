Чоловік у Чернівцях пограбував двох літніх жінок на 4 000 грн (ФОТО)

Поліцейські у Чернівцях затримали чоловіка, який пограбував двох літніх жінок на 4000грн.

Грабіж чоловік розпочав ще 27 липня ввечері. Поблизу медичної установи на одній з вулиць Чернівців злочинець підійшов до жінки, котра сиділа на лавочці, та ривком руки зірвав з шиї потерпілої золотий ланцюжок. Отримавши бажане, зловмисник втік з місця події.

Вранці 29 липня парубок пограбував іншу чернівчанку у той самий спосіб. Заволодівши ювелірним виробом потерпілої, він покинув місце злочину.

Працівники карного розшуку Чернівецького відділу поліції встановили та виявили грабіжника. Ним виявився 25-річний місцевий житель. Правопорушник вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності.

За даними фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Затриманому оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.