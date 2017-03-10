Чоловік з сокирою напав на перехожих в Німеччині

Чоловік, озброєний сокирою, вчинив напад на перехожих у німецькому місті Дюссельдорф. Про це пише ВВС Україна. Подія трапилася у четвер, 9 березня, близько 21:00 за місцевим часом. 36-річний вихідець з Балкан на вокзалі почав нападати на перехожих з сокирою. В результаті події сім осіб поранено, деякі з них – у критичному стані.

Місцева поліція швидко прибула на місце події та оточила вокзал. Пасажирів евакуювали, а рух потягів тимчасово зупинили. Спіймати нападника було непросто – тікаючи, чоловік вирішив зістрибнути з мосту, в результаті чого постраждав. Наразі його доправили до шпиталю.

Існує також інформація, що нападник страждає від психічних розладів.

Мотиви нападу поки невідомі.