Декілька десятків вулиць у Чернівцях сьогодні без світла

Сьогодні, 25 жовтня, у Чернівцях локальне відключення світла. Про це інформує “Чернівціобленерго”.

1. У зв’язку з проведенням чистки траси з 9:00 до 17:00 без світла буде вул.Калинiвська 1-11, 10-16

2. Через проведення техобслуговування з 9:00 до 14:00 без світла будуть:

вул.Березівська (І.Кілару) 37,48,60,74,75,84

туп.Березівський(І.Кілару) 1-3,15,17

1-й пр..Березівський 1,3,9,12,15

вул.Борзенська 1

вул.Заставнянська 184-196

вул.Краматорська 1-5, 2-18

вул.Плоскiвська 2а,4а,6а,8а,12а,1д,5а,7а,13а,15а

вул.Вашкiвська 48-68.

вул.Горiхiвська 75-91, 102,102а-118

вул.Плоскiвська 1-13,2-10,

пров. Плоскiвський 1-3,

туп. Плоскiвський 1-15,2-10

вул.Рибінська 1-5а

вул.Вербова 15,19-49, 10-28

вул.Рогiзнянська 3-17, 14-26

вул.Бiлостоцька 2-8, 1-13

тупік.Вербовий 1,2

вул.Горiхiвська 66а,б-68а,б,в,г

2-й пров.Горiхiвський 1-5, 2-6

3-й пр. Горiхiвський 2-8, 1-17

4-й пр. Горiхiвський весь

пров. Ленкiвський 1-5,2-10

вул.Бузкова 25-29

вул.Вербова 15а-17,6б-10б

вул.Горiхiвська 37,39,41-49,70а-102

вул.Ленкiвська 1-13, 2-14

вул.Подiльська 1-11, 10-22в

вул.Альпiйська 2-16, 1-17

1-й пр. Степового 1-25,2-12

3-й пр. Степового 8-50,11-73

вул.Степового Я. 2-6,21-103, 26-38

1-й пр. Степового 31-61,14-40в

2-й пр. Степового весь 1,

2-й пров. Урицького весь

вул.Вашкiвська 1-13, 4-18

вул.Вашкiвська 18-48,17-21

пров.Вашківський весь

2-й пров.Вашківський 1-3,10а-16

Тупiк Горiхiвський 1-9,

вул.Iлiуци 1-17,2-22

пров. Iлiуци 1-17,2-20

вул.Кисилiвська 1-23,2-10

вул.Сочинська 1,3, 3а, 2,12,20

1-й пр. Сочинський весь

2-й пр. Сочинський весь

вул.Степового Я. 1-15,17б,

16 вул.Вижницька 78-108;81-93,120в,128в

3-й пров.Вижницький 1-11,4-14,

вул.Каховська 1-9, 2-8

вул.Кронштадська 1-9, 2-4,27в

І пр. Кронштадський 2-16,3-11

ІІ пр. Кронштадський 2-18,1-5

ІІІ пр. Кронштадський 2-20,1-15

вул.Тiмiрязєва 1-9, 2-16

пров. Тiмiрязєва весь

вул.Вижницька 110

вул.Кронштадська 11-25,

вул.Вижницька 22-42, 37-61

вул.Вижницька 44-76,76а,63-79

1-й пров.Вижницький 1-9,2-10,

2-й пров.Вижницький 1-9,2-8,

вул.Владивостоцька 1, 2,2а

вул.Глинницька 1,3,2-16

вул.Глинницька 16а-28,7,9

вул.Кельменецька 2-8,

вул.Межибрiдська 14-22, 21-25

вул.Нішенського 1-5, 2-6

вул.Прикарпатська 6-16,5-13

вул.Сахалінська вся

вул.Сочинська 6,8,16

вул.Тiмiрязєва 11-27, 14,18-30

вул.Веренчанська 2,2а,2б,4

вул.Вижницька 112-128;93а-105

вул.Вижницька 107-113;130-140а;

вул.Лазурна 1-3,3б,2,2а

вул.Лужанська 2-8,5-9

вул.Горiхiвська 59-67, 90-96

5-й пр. Горiхiвський 7-43,12-40

вул.Рогiзнянська 2-10,1а

1-й пр. Рогiзнянський 8,13,15

вул.Горiхiвська 49б-57, 80-88