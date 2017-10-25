Декілька десятків вулиць у Чернівцях сьогодні без світла

Сьогодні, 25 жовтня, у Чернівцях локальне відключення світла. Про це інформує “Чернівціобленерго”.
1. У зв’язку з проведенням чистки траси з 9:00 до 17:00 без світла буде вул.Калинiвська 1-11, 10-16
2. Через проведення техобслуговування з 9:00 до 14:00 без світла будуть:
вул.Березівська (І.Кілару) 37,48,60,74,75,84
туп.Березівський(І.Кілару) 1-3,15,17
1-й пр..Березівський 1,3,9,12,15
вул.Борзенська 1
вул.Заставнянська 184-196
вул.Краматорська 1-5, 2-18
вул.Плоскiвська 2а,4а,6а,8а,12а,1д,5а,7а,13а,15а
вул.Вашкiвська 48-68.
вул.Горiхiвська 75-91, 102,102а-118
вул.Плоскiвська 1-13,2-10,
пров. Плоскiвський 1-3,
туп. Плоскiвський 1-15,2-10
вул.Рибінська 1-5а
вул.Вербова 15,19-49, 10-28
вул.Рогiзнянська 3-17, 14-26
вул.Бiлостоцька 2-8, 1-13
тупік.Вербовий 1,2
вул.Горiхiвська 66а,б-68а,б,в,г
2-й пров.Горiхiвський 1-5, 2-6
3-й пр. Горiхiвський 2-8, 1-17
4-й пр. Горiхiвський весь
пров. Ленкiвський 1-5,2-10
вул.Бузкова 25-29
вул.Вербова 15а-17,6б-10б
вул.Горiхiвська 37,39,41-49,70а-102
вул.Ленкiвська 1-13, 2-14
вул.Подiльська 1-11, 10-22в
вул.Альпiйська 2-16, 1-17
1-й пр. Степового 1-25,2-12
3-й пр. Степового 8-50,11-73
вул.Степового Я. 2-6,21-103, 26-38
1-й пр. Степового 31-61,14-40в
2-й пр. Степового весь 1,
2-й пров. Урицького весь
вул.Вашкiвська 1-13, 4-18
вул.Вашкiвська 18-48,17-21
пров.Вашківський весь
2-й пров.Вашківський 1-3,10а-16
Тупiк Горiхiвський 1-9,
вул.Iлiуци 1-17,2-22
пров. Iлiуци 1-17,2-20
вул.Кисилiвська 1-23,2-10
вул.Сочинська 1,3, 3а, 2,12,20
1-й пр. Сочинський весь
2-й пр. Сочинський весь
вул.Степового Я. 1-15,17б,
16 вул.Вижницька 78-108;81-93,120в,128в
3-й пров.Вижницький 1-11,4-14,
вул.Каховська 1-9, 2-8
вул.Кронштадська 1-9, 2-4,27в
І пр. Кронштадський 2-16,3-11
ІІ пр. Кронштадський 2-18,1-5
ІІІ пр. Кронштадський 2-20,1-15
вул.Тiмiрязєва 1-9, 2-16
пров. Тiмiрязєва весь
вул.Вижницька 110
вул.Кронштадська 11-25,
вул.Вижницька 22-42, 37-61
вул.Вижницька 44-76,76а,63-79
1-й пров.Вижницький 1-9,2-10,
2-й пров.Вижницький 1-9,2-8,
вул.Владивостоцька 1, 2,2а
вул.Глинницька 1,3,2-16
вул.Глинницька 16а-28,7,9
вул.Кельменецька 2-8,
вул.Межибрiдська 14-22, 21-25
вул.Нішенського 1-5, 2-6
вул.Прикарпатська 6-16,5-13
вул.Сахалінська вся
вул.Сочинська 6,8,16
вул.Тiмiрязєва 11-27, 14,18-30
вул.Веренчанська 2,2а,2б,4
вул.Вижницька 112-128;93а-105
вул.Вижницька 107-113;130-140а;
вул.Лазурна 1-3,3б,2,2а
вул.Лужанська 2-8,5-9
вул.Горiхiвська 59-67, 90-96
5-й пр. Горiхiвський 7-43,12-40
вул.Рогiзнянська 2-10,1а
1-й пр. Рогiзнянський 8,13,15
вул.Горiхiвська 49б-57, 80-88
Декілька десятків вулиць у Чернівцях сьогодні без світла
Сьогодні, 25 жовтня, у Чернівцях локальне відключення світла. Про це інформує “Чернівціобленерго”.