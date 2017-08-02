Декілька десятків вулиць у четвер залишаться без світла

У четвер 3 серпня декілька десятків вулиць у Чернівцях залишиться без світла. Про це інформує “Чернівціобленерго”.
- У зв’язку з чисткою траси з 9:00 до 17:00 без світла залишаться:
вул.Ворошиловградська 1-19, 4-10
пров. Ворошиловгр. 1,2,2г-10,14,20
2-й пров. Залiщицький 1-13,
вул.Ладозька 1-9, 2-18
вул.Маковея 36
вул.Перлинна 1-19,4-14
пров.Перлинний 3-7,
вул.Стрийська 73-97, 72-100
вул.Ходорiвська 8-84, 15-63а
2. Через заміну КТП-504 з 9:00 до 18:00 без світла будуть:
вул.Сторожинецька 139-141,203,205,190-200,200а
вул.Сторожинецька 125А-137,180-186
вул.Сторожинецька 188,188а,188б
вул.Чугуївська вся
вул.Ангарська 2-10, 1-13
вул.Будного Степана 9
вул.Лисянська 1,2,4,18,20,29
вул.Путильська 1-17г, 2-22
вул.Хрещатинська 12-16, 23-33
вул.Хрещатинська 18-26б, 35-41
вул.Хрещатинська 20в,20е
вул.Марморожська 1-17,2-10,
вул.Мукачiвська 43,44-48
вул.Сторожинецька 115-125, 156-178
вул.Марморожська 19-41,12-22,
вул.Хрещатинська 43
3. У зв’язку з встановленням опор з 9:00 до 18:00 без світла будуть:
вул.Бережанська 35-85, 40а-92
3-й пров. Золочівський 1-7,
вул.Печенiзька 1-5,2-4,
4. Через ремонт РУ-0,4 з 13:00 до 14:00 без світла буде:
Проспект Незалежностi 106,110а(36 квартир)